LesArt Eckernförde : Alexander Nitzberg liest im Künstlerhaus

Der preisgekrönte Schriftsteller, Übersetzer und Publizist stellt am Mittwoch, 4. September, seine Lyrik der vergangenen 30 Jahre vor.

Eckernförde | In der Reihe LesArt ist am Mittwoch, 4. September, Alexander Nitzberg im Künstlerhaus in der Ottestraße zu Gast. Der preisgekrönte freie Schriftsteller, Übersetzer, Publizist, Librettist und Rezitator wurde 1969 in Moskau geboren und lebt in Wien. Er liest auf Einladung der Deutschen Dostojewsij- Gesellschaft und der Stadt Eckernförde aus eigenen Werken und bringt am Mittwoch keine neue Übersetzung eines russischen Schriftstellers mit. Nitzberg wird vielfach als renommierter Übersetzer russischer Literatur wahrgenommen. Er ist aber auch Dichter. Seine poetischen Arbeiten zeichnen sich durch virtuosen Umgang mit Klang und Rhythmus aus sowie durch überraschende paradoxe Bilder. Ob im Eigenen oder Nachgedichteten immer schöpft er aus der bunten Welt der Tradition, auch jener der europäischen Moderne. Am Mittwoch stellt er im Künstlerhaus eine sehr persönliche Auswahl aus seinen Gedichten der vergangenen dreißig Jahre vor – zusammen mit den gelungensten Übersetzungen aus dem Fundus der russischen Lyrik. In Verbindung mit russischen Spezialitäten, die die Deutsche Dostojewskij-Gesellschaft an diesem Abend bereithält, erwartet die Besucher ein überraschend vielfältiger Abend. Karten für 7 Euro sind an der Abendkasse erhältlich.