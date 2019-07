Junger Eckernförder steigt ins immobiliengewerbe ein : Alen Ajdarpasic übernimmt Beyer-Immobilien

Alen Ajdarpasic hat das florierende Immobilien-Unternehmer von Susanne Beyer übernommen.

von Petra Baruschke

12. Juli 2019, 09:02 Uhr

Eckernförde | Als Susanne Beyer vor 20 Jahren ihr Immobilienbüro in der St. Nicolai-Straße in einem Ladengeschäft eröffnete, betrat sie mit dieser Standortwahl mutig Neuland. Inzwischen hat sich der Erfolg einer derartigen Lage herumgesprochen, denn die Kunden geben sich hier im wahrsten Sinne des Wortes die Klinke in die Hand.

Noch dazu hat sich das Unternehmen der Eheleute Beyer über die Jahre zum Kompetenzzentrum entwickelt – neben einem Angebot von Immobilien in Deutschland und Spanien erhalten die Kunden eine kompetente Beratung auf dem Gebiet der Hausverwaltung, -vermietung, beim Hausmeisterservice oder Raumausstattung.

„Dabei stehen immer die Kundenwünsche, die Wohnung oder das Haus im Vordergrund“, betont Alen Ajdarpasic, der am 1. Mai 2019 als neuer Inhaber die „Schönen Immobilien“ übernommen hat. Dabei kommen ihm seine Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet der Technik und des Vertriebs zugute. Sein kaufmännisches Verständnis und die Bereitschaft zur ständigen Fortbildung gehören ebenfalls dazu. „Jedes Jahr sind 20 Stunden Fort- und Weiterbildung bei der zuständigen Handelskammer nachzuweisen“, erklärt Alen Ajdarpasic und ergänzt: „Außerdem ist eine Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung zur Absicherung bei eventuell eintretenden Regressforderungen notwendig.“

Eine Menge Arbeit, die in den kommenden Jahren auf den jungen Unternehmer zukommt, doch darauf freut er sich. Mit seiner Familie lebt er seit 1993 in Eckernförde und kennt sich daher im Ort bestens aus.

Demnächst steht am Standort St. Nicolai-Str. eine Büroerweiterung mit gleichzeitiger Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze an. Derzeit sind insgesamt 14 Mitarbeiter in den Bereichen Büro und Handwerk für das Unternehmen tätig, weiteres Fachpersonal wird immer gesucht.

>Susanne Beyer Immobilien, St. Nicolai-Str. 7, 24340 Eckernförde, Tel. 04351/470127

www.schoene-immobilien.de

info@schoene-immobilien.de