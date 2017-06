Bahnhof : Alarm in Eckernförde: Leerer Koffer sorgt für Großeinsatz der Polizei

Eckernförde | Der Eckernförder Bahnhof ist am Montagmittag gegen 12.40 Uhr wegen eines herrenlosen Koffers weiträumig abgesperrt worden. Der Koffer hatte zuvor seit Stunden am Bahnsteig gestanden. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes rückten an, um ihn auf eine eventuell versteckte Bombe zu untersuchen. Schnell gab es dann Entwarnung: Der Koffer war leer.

Das Gepäckstück wurde zur weiteren Begutachtung an die Polizei übergeben. Der Betrieb am Bahnhof konnte wieder aufgenommen werden. Die Sperrung der Reeperbahn wurde aufgehoben.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Achim Messerschmidt

erstellt am 12.Jun.2017 | 15:25 Uhr