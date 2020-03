Hegeringsversammlung in Brekendorf : Aktueller Streckenbericht für den Hegering 7

Auf der Versammlung des Hegering 7 stellte Bern Vollertsen den Streckenbericht vor und ehrte langjährige ;Mitglieder.

09. März 2020, 17:31 Uhr

Owschlag | Gut besucht war die Hegeringversammlung in der Waldhütte in Brekendorf. Langjährige Mitglieder wurden vom Vorsitzenden Bernd Vollertsen geehrt: Peter Küppers gehört seit 50 Jahren zu den Jägern und Lothar Thiel, Arne Bockmann sowie Klaus-Hinrich Sieck-Pahl sind seit 40 Jahren dabei. Außerdem trug Vollertsen den Streckenbericht vor: Im Hegering 7 wurden vom Damwild 27, vom Sikawild 36, vom Schwarzwild sieben und vom Rehwild 207 Tiere erlegt. Weiterhin wurden unter anderem 58 Hasen, 64 Füchse, 76 Marderhunde, 62 Enten und 52 Aaskrähen geschossen.

Der Hegerinring hat zur Zeit 67 Mitglieder, davon acht Frauen. Vier im vergangenen Jahr dazugekommene Jungjäger wurden vom Vorsitzenden namentlich begrüßt. An vielen Veranstaltungen habe der Hegering wieder teilgenommen, berichtete Vollertsen. Ob Pflanzenbörse, Lernort Natur, Hegeringpokalschießen, Hegeringgrillen oder Kreispokalsuche, Vollertsens Dank galt allen, die geholfen haben. Weitere Themen war der Appell, das Wildtierkataster zu nutzen, die afrikanische Schweinepest (deren Gefahr keinesfalls kleiner geworden sei, so Vollertsen) und auch das aus Sicht der Jäger ungenügende) Wolfmanagement in Schleswig-Holstein. Auch über Neuigkeiten beim Waffenrecht sowie Jagdscheinverlängerung informierte der Vorsitzende. Außerdem warb Vollertsen bei seiner Jägerschaft, sich dem Verein “Kitzrettung Alt Duvenstedt” anzuschließen.