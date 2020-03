Aktuelle Corona-Absagen

Avatar_shz von Petra Baruschke

18. März 2020, 14:29 Uhr

Eckernförde | Die Absagen von Veranstaltungen reißen nicht ab. Erneut haben sich Veranstalter gemeldet, die die Öffentlichkeit darüber informieren möchten.



Ascheffel







Borgstedt







Damp/Eckernförde







Eckernförde





+++ Workshop Zukunftsstrategie: Der für heute angesagte Infoabend wurde abgesagt.+++Gemeindevertretung: Die für den 26. März anberaumte Sitzung findet nicht statt.+++Gottesdienste in den katholischen Kirchen: Die Gottesdienste finden bis einschließlich 30. April nicht statt. Die Kirchen bleiben geöffnet, die Priester sind telefonisch und persönlich erreichbar (Kontaktdaten auf der Homepage).+++ Die Konzertreihe Neue Musik hat ihr Konzert „Mikrophonie“ am 27. März in der St.-Nicolai-Kirche abgesagt. Es soll nach der Krise einen Ersatz-Termin geben. „Nachdem wir das Konzertprogramm bereits intensiv geprobt haben, können wir Ihnen jetzt schon versprechen, dass Sie in jedem Fall eine äußerst spannende ’Eckernförder Fassung’ der Mikrophonie I von Karlheinz Stockhausen und zwei besonders klangsinnliche Werke von Gerald Eckert und Emiliano Turazzi erwarten“, sagte der Komponist und Musiker Gerald Eckert. Allen, die zwischendurch ein bisschen „Neue-Musik-Luft“ ohne Ansteckung schnuppern möchten, empfiehlt die Konzertreihe Neue Musik den aktuellen Podcast „neue musik leben“ der Podcasterin Irene Kurka im Gespräch mit dem Komponisten Gerald Eckert, der heute ganz frisch online gegangen ist: https://neuemusikleben.podigee.io/69-neue-episodebis zum 31. März.

+++AG Wandern/ Radfahren: Der Stammtisch heute Abend im Restaurant „Saraja“ fällt aus, ebenso das für den 27. März geplante Kegeln im Hotel „Stadt Hamburg“ in Gettorf.

+++ Das Folk-Baltica- Festival „Grenzenlos“ vom 2. bis 10. Mai in der deutsch-dänischen Grenzregion wurde abgesagt, auch die für Eckernförde und Umgebung geplanten Konzerte. Bereits gekaufte Tickets können über die Vorverkaufsstellen erstattet werden.

+++ Die Bezirksdirektion der Continentale Krankenversicherung hat ihr Büro in der Bachstraße 6a für den Publikumsverkehr geschlossen. Sie ist telefonisch unter 04351/ 5083, per Post und E-Mail unter info.alpen-krabbenhoeft @continentale.de zu erreichen.



Fleckeby







Groß Wittensee







Haby







Holtsee







Holzbunge







Hütten







Klein Wittensee







Osdorf







Osterby







Windeby







Rickert







Sehestedt





+++Versammlung Schulverein: Die für den 26. März geplante Versammlung findet nicht statt.+++Jahresversammlung Wasserversorgungsverein: Die Versammlung am 27. März findet nicht statt.+++Gemeindevertretung: Die Sitzung am 26. März findet nicht statt.+++Gemeindevertretung: Die Sitzung am 23. März findet nicht statt.+++Schietsammeln: Die für den 3. April vorgesehene Aktion findet nicht statt.+++Gemeindevertretung: Die Sitzung am 23. März findet nicht statt.+++Schietsammeln: Die für den 28. März angekündigte Aktion wurde abgesagt.+++Rückgabe Eintrittskarten Osdörfer Speeldeel: Der Termin am 4. April in Dibberns Gasthof wird verschoben.+++Gemeindevertretung: Die Sitzung am 25. März findet nicht statt.+++ 70-Jahr-Feier des Gesangsvereins Kochendorf am Sonntag, 22. März, findet nicht statt.+++Versammlung Feuerversicherungsverein: Die Sitzung am 25. März wurde verschoben.+++Gemeindevertretung: Die Sitzung am 26. März findet nicht statt.