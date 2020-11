Ungewöhnlich : Aktuell vier Schwanarten in Schwansen

Neben Sing- und Zwergschwänen sind zurzeit auch Höckerschwäne und ein Trauerschwan auf der Halbinsel.

von Dirk Steinmetz

20. November 2020, 09:54 Uhr

Rieseby | Der Verein Seeadlerschutz beobachtet seit Jahren die jährliche Ankunft der Singschwäne in Schwansen mit Spannung. Die ersten Sing- und Zwergschwäne sind nach Ankunft des Vereins bereits eingetroffen.

Aktuell soll es nach Beobachtungen des Vereins derzeit vier Schwanarten auf Schwansen geben.

Frank Dreves: „Während ich vor einigen Wochen bereits an den Bokelholmer Fischteichen die ersten Singschwäne beobachten konnte, treffen nun auch erste Trupps in der Schleiregion ein.“ Die Schwäne fliegen aus Russland und Skandinavien hierher und überwintern bis etwa Mitte März hier. In den Riesebyer Ortsteilen Stubbe und Krieseby stehen die Tiere auf abgeernteten Maisfeldern zur Nahrungsaufnahme. Ebenso in Damp. Dort konnte Dreves Mittwoch neben elf Singschwänen auch drei Zwergschwäne beobachten, „für Schwansen eher untypisch“, so seine Reaktion. Mit dem Trauerschwan am Schwansener See, den vielen Höckerschwänen sowie den Sing- und Zwergschwänen sind derzeit vier Schwanarten in der Region.