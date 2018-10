Bei Kosel : Aggressiver Galloway-Bulle entlaufen

Die Polizei sucht derzeit nach einem aggressiven Bullen in der Feldmark um Bohnert-Feld.

von Karolina Meyer-Schilf

04. Oktober 2018, 12:22 Uhr

Bohnert-Feld | Ein als "äußerst aggressiv und unberechenbar" beschriebener Galloway-Bulle ist in der Nacht zu heute im Bereich Bohnert-Feld bei Kosel im Kreis Rendsburg-Eckernförde ausgebrochen. Beamte der Polizeidirektion Neumünster sind aktuell auf der Suche nach dem Tier und vermuten, dass sich der Bulle im Nahbereich in der Feldmark aufhält.

"In dem Bereich sind zwar wenig Straßen und wenig Verkehr", sagt ein Sprecher der Polizeidirektion Neumünster. Aufgrund der Urlaubszeit könnten aber durchaus auch Passanten, die etwa eine Radtour in der Gegend unternehmen, auf das Tier treffen. "Und es kann dann natürlich sein, dass der da wilde Sau spielt", sagte der Polizeisprecher auf Nachfrage von shz.de weiter. Die Polizei warnt daher vor jeglicher Annäherung an das Tier. Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Bullen erbittet die Polizei unter der Nummer 110.