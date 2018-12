Konzert in der Sehestedter Kirche : Adventskonzert mit Musica Holtsee und Gemischtem Chor Brekendorf

Gleich zwei Chöre sorgen für Weihnachtsstimmung.

von Achim Messerschmidt

12. Dezember 2018, 17:34 Uhr

Musica Holtsee lädt am kommenden Sonnabend zum traditionellen Adventskonzert in der St.-Peter-und-Paul-Kirche zu Sehestedt ein. Beginn ist um 16 Uhr. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal mit dem gemischten Chor Brekendorf zusammen dieses Konzert bestreiten können“, sagt Musica-Vorsitzende Marlies Flegel. Eine große Herausforderung für Chorleiterin Larissa Pracht, die beide Chöre leitet. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.