Adrenalin-Kick auf Rädern

Weltmeister David Lebuser (32) trainierte mit Schülern der Helen-Keller-Schule Damp im „Funhalla“ Tricks und Stunts im Rollstuhl

von Achim Messerschmidt

24. Juli 2019, 11:54 Uhr

Damp | Viele der Lehrer und Eltern können sich da nur die Hände vor die Augen halten, wenn die Kinder mit nahezu halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Halle sausen oder die steilen Rampen rauf und wieder runter fahren sowie andere Hindernisse mit Bravour meistern. Wenn es dann doch mal daneben geht und es knallt, dann schützen Helm und Protektoren vor ernsthaften Verletzungen. Also wieder hochstemmen und rein in das Renngefährt und noch einmal probieren. Das Kinderlachen, die spitzen Schreie und das laute Scheppern locken auch viele Zuschauer an den Rand der Halle, Sicherheitsabstand sollte aber lieber eingehalten werden, denn viele der flotten Raser sind erstmals auf diese Weise mit ihrem Rollstuhl unterwegs. Regelmäßig besuchen die Schüler der Helen-Keller-Schule, dem Landesförderzentrum für körperliche und motorische Entwicklung, die Skaterhalle des „Funhalla“ in Damp. Hier lernen die Kinder, die Tücken des Alltags, hohe Bordsteinkanten oder Treppen mit dem Rollstuhl zu überwinden, aber auch, dass so ein Rollstuhl als Sportgerät mächtig Spaß machen kann. Mit Unterstützung des Fördervereins können den 18 Kindern spezielle Skater-Rollstühle für das Training zur Verfügung gestellt werden. Die für das Skaten ausgelegten Rollstühle sind stabiler und haben eine Federung, damit das Ganze nicht so auf die Wirbelsäule geht.

„Jan und Leela haben dann Videos von David Lebuser gesehen und wollten ihn unbedingt einladen“, erzählt Sportlehrer Nico Schulze von seinen Schülern. Sie schrieben ihm einen Brief und er sagte für eine professionelle Trainingseinheit in Damp zu. David Lebuser ist selbst Rollifahrer, der Skaterpark quasi sein Zuhause, unterwegs ist der 32-Jährige in der ganzen Welt. David Lebuser ist in der Szene ein Star und gilt als Pionier des Sports. Zuletzt wurde er im Mai deutscher Meister und verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr. WCMX (oder Wheelchair Motocross) nennt sich die Rolli-Sportart, bei der der Hamburger 2014 sogar in Los Angeles Weltmeister wurde. Beim „BMX-Fahren im Rollstuhl“ zeigen die Athleten dann ihre Tricks, Sprünge oder den One-Wheel-Spin, die Drehung um 360 Grad auf einem Reifen und fahren in der Halfpipe auf Quadern und Rampen.

Seit 2012 nimmt er regelmäßig an den Weltmeisterschaften teil, 2015 wurde er noch einmal Dritter. „Ende August findet die WM in Köln und damit erstmals außerhalb der USA statt“, erzählt er von seinem nächsten Ziel, der Heim-WM. Allein durch seinen Sport kann sich David Lebuser seinen Lebensunterhalt nicht verdienen, er arbeitet als Reha-Fachberater in einem Sanitätshaus.

Die ganz großen Tricks ihres Vorbildes ließen die Helen-Keller-Schüler dieses Mal noch aus, aber sie wurden mutiger. Erst tasteten sie sich heran, zögerlich, dann immer forscher und lernten so spielerisch, Hindernisse zu überwinden.

David Lebuser hat nicht immer im Rollstuhl gesessen. Seit einem Unfall 2008 ist er querschnittsgelähmt. Beim Versuch, ein Treppengeländer hinunterzurutschen, landete er zwei Stockwerke tiefer. Der junge Mann verzweifelte aber nicht, er sah im Fernsehen die Paralympics und den Star der WCMX-Szene, den Amerikaner Aaron Fotheringham. Das wollte Lebuser auch können und gab alles dafür, mit dem Rollstuhl seine Selbständigkeit zurückzubekommen, sein Leben trotz Behinderung in den Griff zu kriegen und sogar auf Medaillenjagd zu gehen. Er begann zu trainieren, fuhr in Skaterparks, besuchte Workshops in den USA und wurde immer besser. „Manche Tricks musst du 1000 Mal probieren, bis sie klappen.“ Treppen, Rampen, Kanten, Mauern. Alles, was potenziell nicht mit dem Rollstuhl bezwingbar war, wurde zur Herausforderung. Wenn jemand sagte: „Da kommst du mit dem Rollstuhl nicht hoch oder rein“, dann war das Ansporn genug für ihn.

Durch den Unfall habe David Lebuser vieles erlebt, viele Erfahrungen gemacht, die er ohne Rollstuhl nie gemacht hätte.