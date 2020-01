Leichtathletik-Hallenlandesmeisterschaften : Adia Budde und Marie-Luise Lauterbach räumen ab

Leichtathletik-Hallenlandesmeisterschaften: Altenholzerinnen holen jeweils zwei Titel / Auch Lotta Petersen aus Fleckeby wird Erste

Avatar_shz von shz.de

13. Januar 2020, 15:45 Uhr

Adia Budde und Marie-Luise Lauterbach, im Jahr 2019 die Aushängeschilder der Leichtathletik-Abteilung des TSV Altenholz, rufen auch im neuen Jahr gewohnt zuverlässig ihre Potenziale ab. Bei den gemeinsamen Landesmeisterschaften der Leichtathletik-Verbände Hamburg und Schleswig-Holstein der U 16 (getrennte Wertung) und U 20 (gemeinsame Wertung) in der Hamburger Leichtathletik-Halle gewannen beide jeweils zwei Titel und wurden dabei ihrer Favoritenrolle gerecht. „Beide haben ihre Titel souverän mit guten Leistungen gewonnen“, war TSV-Trainer Karsten Ralfs zufrieden.

Doch nicht nur auf ihren Spezialstrecken präsentierten sich Adia Budde (U 16) und Marie-Luise Lauterbach (U 20) in starker Form. Budde holte sich über die 60 Meter Platz vier und über die 60-Meter-Hürden-Distanz Rang fünf. Noch besser lief es für Lauterbach, die sich über die 60-Meter-Distanzen zwei dritte Plätze ergatterte.

In ihren Paradedisziplinen war gegen die Athletinnen des TSV Altenholz kein Kraut gewachsen. Budde gewann über die 800 Meter in 2:23,00 Minuten und über die 2000 Meter in 6:55,48 Minuten. Bemerkenswert dabei insbesondere ihre Renneinteilung über die 800 Meter, als sie sich auch vom hohen Tempo, die erste Runde wurde in schnellen 31 Sekunden absolviert, nicht beirren ließ. „Auf den letzten 150 Metern hat sie dann ihre gute Grundschnelligkeit im Spurt überlegen ausspielen können“, sagte Ralfs.

Auch Marie-Luise Lauterbach schnappte sich zwei Titel. Über die 400 Meter hat sie ihren Vorjahrestitel erfolgreich verteidigen können. Dabei gelang es der Athletin, ihre Zeit aus dem Vorjahr von 60,08 Sekunden im diesjährigen Finale auf 57,89 Sekunden zu verbessern. Dabei ließ sie Charlott Jacobs (SV Friedrichsgabe) in 58,59 Sekunden keine Chance. Über 200 Meter war sie in 25,60 Sekunden nicht zu bezwingen.

Doch nicht nur der TSV Altenholz landete auf dem Treppchen ganz oben. Die für den SV Fleckeby startende Lotta Petersen (W 14) lief über die 60-Meter-Hürden-Distanz in 10,40 Sekunden auf Rang sieben, über die 2000 Meter düpierte sie gar das Feld. In 7:53, 60 Minuten zeigte sie der Konkurrenz die Hacken.

Zwei siebte Plätze gab es auch für zwei weitere Sportler aus Fleckeby. Katharina Görtz (10,41 Sek. über 60 Meter Hürden in der W-15-Konkurrenz) und Bendix Budde (2:36,49 Minuten über 800 Meter) feierten Achtungserfolge. Dabei startete Budde als M-13-Athlet beim ein Jahr älteren Jahrgang.