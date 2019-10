Eigeninitiative bei Herbstlaub-Beseitigung : Achtung Rutschgefahr: Bürger müssen Wege selbst reinigen

Gettorfs Bürgermeister erinnert Bürger daran, die Geh- und Radwege zu reinigen.

von Torsten Peters

16. Oktober 2019, 16:35 Uhr

Gettorf | Noch hängen überraschend viele Blätter an den Bäumen. Einige sind noch grün, andere rot oder gelb. Eigentlich ein schönes Bild. Doch in einigen Gebieten liegen viele bereits braun auf der Straße und den Gehwegen. Dies sieht wiederum nicht nur unschön aus, sondern kann, speziell bei nasser Witterung, auch für alle Verkehrsteilnehmer gefährlich werden. Es besteht akute Rutschgefahr!

Während sich die Bürger um die Reinigung der Straßen selbst nicht zu kümmern brauchen, da dies Gemeindearbeiter oder der Bauhof erledigen, sieht dies bei den Geh- und Fahrradwegen vor der eigenen Haustür jedoch komplett anders aus. Was viele nicht wissen ist, dass Anlieger von Gemeindestraßen selbst in der Reinigungspflicht sind. Und diese umfasst nicht nur die Geh- und Radwege, sondern auch die Rinnsteine, deren Abflüsse durch das Laub verstopft werden.

Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) möchte aber eine saubere, und damit sichere Gemeinde haben. „Da es offenbar nicht alle wissen, erinnere ich alle Bürger an unsere Straßenreinigungssatzung.“ Dabei hat Gettorf – im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden – seinen Bürgern vor einigen Jahren bereits einige Aufgaben abgenommen. So kümmert sich die Gemeinde inzwischen auch um die Fahrbahn- und Parkplatzreinigung auf öffentlichem Grund.

Die Reinigungspflicht besteht dabei nicht nur bei heruntergefallenem Laub im Herbst, sondern auch im Winter bei Schnee und Eis, wo bei zu erwartenden Minustemperaturen gestreut werden sollte, um Stürze zu vermeiden.

Unter Paragraf 2 (Räumlicher Umfang der Reinigungspflicht) der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Gemeinde Gettorf, kurz Straßenreinigungssatzung, sind insgesamt zehn Punkte aufgeführt, auf die sich die Reinigungspflicht bezieht. Dies sind Gehwege als Teil einer Straße oder als selbstständige Wege, begehbare Seitenstreifen, Radwege, kombinierte Geh- und Radwege, Fußgängerstraßen, Rinnsteine, Gräben und Durchlässe, dem Grundstücksanschluss dienende Grabenverrohrungen, Fahrbahnen und als öffentlicher Parkplatz gekennzeichnete Flächen. Sollte jemand nicht in der Lage sein, seine Pflicht selbst zu erfüllen, so muss er sich um einen Ersatz bemühen, der sich darum kümmert.

Während Bürger andere Gemeinden auch für die Reinigung der Gemeindestraßen zuständig sind, „schicken wir unsere Kehrwagen alle zwei Monate los“, sagt Frank. Und ab wann muss gereinigt werden? Natürlich nicht, sobald einige lose Blätter heruntergefallen sind. „Es geht um größere Laubmengen, die eine Fläche rutschig machen“, sagt Frank.