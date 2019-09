Eckernförde : Abstimmung: Sind Sie für einen Hotelneubau auf dem Exer?

Beteiligen Sie sich an unserer Umfrage - exklusiv auch für Nutzer ohne das Webabo "shz+".

von Gernot Kühl

23. September 2019, 11:17 Uhr

Eckernförde | Auf dem derzeit als Parkplatz genutzem Exer in Eckernförde könnte 2030 ein Vier-Sterne-Hotel gebaut werden. Das Thema wird in der Stadt rege diskutiert, die Eckernförder Zeitung lädt daher am 27. September zu einer Podiumsdiskussion direkt auf dem Exer ein.

Was denken Sie: Sind Sie für einen Hotelneubau auf dem Exer? Stimmen Sie ab.

Über die Podiumsdiskussion und die Entscheidung der Ratsversammlung am 30. September halten wir Sie auf unserer Website und in der Zeitung auf dem Laufenden.