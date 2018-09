Netzausleger am Damper Strand : Abhängen im Netzausleger

Netzausleger in Damp als letzter von zehn seiner Art in der Region freigegeben. Projekt der Gemeinden, der Ostseefjord Schlei GmbH und der Aktiv Region Schlei-Ostsee.

von Dirk Steinmetz

25. September 2018, 15:29 Uhr

Damp | Dirk Steinmetz „Sie sind ein verbindendes Element und Landmarken in der Region“, sagt Max Triphaus, Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH und freut sich über den Abschluss des Projektes Netzausleger. An zehn Standorten in der Region wurden die Holzkonstruktionen nach einem Entwurf der Schleswiger Architektin Hedda Silbernagel installiert.

Mit einem besonderen Beton, der salzwasserresistent ist, wurde als letztes der zehn Objekte nun der Netzausleger am Damper Strand freigegeben. Die Idee für das außergewöhnliche Sitz- und Liegemöbel stammt aus der Initiative „Glückswachstumsgebiet“ der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) und war bei einem Workshop geboren worden, berichtet Imke Gessinger, Projektleiterin bei der OFS. Die OFS griff die Idee auf. Der Entwurf der Architektin Silbernagel gewann den Ausschreibungswettbewerb. Die Aktiv Region Schlei-Ostsee wurde als Partner gewonnen. Sie bezuschusst jede Gemeinde mit 5500 Euro je Anlage. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 13 500 Euro, je nach Standort, so Gessinger. Bevor aber die ersten Anlagen, die eine optische Verbindung von Seefahrt und der Wikingerarchitektur darstellen, errichtet wurden, dauerte es. Ein Jahr etwa war nötig, um mit den beiden Unteren Naturschutzbehörden in Rendsburg und Schleswig über die Standorte Einigkeit zu erlangen. Ein weiteres Jahr dauerte es, bis die Statik gesichert war. „Ich finde die Netzausleger sehr gelungen, sie sind Schmuckstücke“, stellt Astrid Hansen von der TASH fest. „Sie haben Vorbildcharakter und könnten Modell sein.“ Die neuen Naturmöbel werden unter dem Slogan „bewusstda abhängen“ in die aktuelle Nachhaltigkeitskampagne der OFS eingebaut und laden Urlauber zum Verweilen und Genießen in der Regel am Wasser, ein.

Damps Bürgermeisterin Barbara Feyock empfindet das Möbel als Bereicherung am Strand. Schon vor der Freigabe sei es viel genutzt worden, berichtet sie. Eine Beobachtung, die Hartmut Keinberger (Kosel) und Wilhelm Fülling (Winnemark) für die Netzausleger in ihren Gemeinden nur bestätigen können. „Der wird sehr gut angenommen, da sitzen immer Menschen drin“, so Fülling. Die Netzausleger würden Besucher neugierig machen, ergänzt Keinberger. Der Missunder Standort sei besonders schön von der Schlei aus zu erleben. Horst Böttcher, der als Amtsvorgänger von Feyock das lange Verfahren um den Bau der Netzausleger begleitet hatte, lobte das Vorhaben. So werde die ganze Region touristisch vermarktet, „das ist wichtig für die Zusammengehörigkeit“. Er bedauert es aber, dass das Vorhaben zur Installation von einheitlichen Begrüßungsschildern über die OFS in der touristischen Region gescheitert sei. Der Aufwand für die Schilder, ihre Statik und vor allem die Suche nach zulässigen Standorten führte am Ende zu fast dreimal so hohen Kosten wie geplant. „Dann sind die Gemeinden abgesprungen“, erläutert Triphaus.