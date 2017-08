Kinder auf See : Abenteuer auf schwankenden Planken

vergrößern 1 von 2 Foto: Peters 1 von 2

Eckernförde | Das ist mal ein Sommerabenteuer: Eine Woche lang segeln Kinder aus Eckernförde und dem Altkreis mit dem Traditionsschiff „Elegant“ über die Ostsee. Sie setzen die Segel, kochen ihr Essen selbst, baden und spielen. Ermöglicht wird ihnen das durch den Rotaract-Club Eckernförde, der die Tour mittlerweile im dritten Jahr in Folge anbietet. „Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche, deren Eltern nicht die Zeit oder das Geld für einen Urlaub aufbringen können“, erklärt Rotaract-Präsidentin Carina Kruse. Die Jugendorganisation der Rotary-Clubs arbeitet dazu eng mit Tafel, Carlo-Club, Schulsozialarbeitern und Sozialamt zusammen. Und eben mit den Rotary Clubs, die ihnen Tipps geben, wen sie ansprechen können.

Für die 20 Kinder im Alter zwischen 9 und 14 Jahren beginnt das Abenteuer schon zwei Wochen vorher. Sie erhalten einen kostenlosen zweiwöchigen Schwimmkurs im Wellenbad – ebenfalls organisiert von den Rotaractern. Jedes Kind soll schwimmen können, wenn es an Bord geht.

Das Abenteuer begann diesmal am Montag in Kiel. „Die Kinder müssen an Bord alles selbst machen“, erläutert Kai Schlösser. Dazu gehört Tisch decken und Segel setzen, aber auch das Klo putzen. Nach einer Woche haben die Kinder einen großen Sprung gemacht, wie Carina Kruse beschreibt: „Einige Eltern fragen uns dann, was wir mit ihren Kindern angestellt haben. Auf einmal helfen sie in der Küche, essen Obst, sagen Bitte und Danke.“ Kein Wunder: An Bord müssen Regeln befolgt werden, jeder muss Aufgaben und Pflichten übernehmen.

Sowohl die 20 Kinder als auch die zehn Betreuer von Rotaract übernachten an Bord des Schiffes, das inklusive Skipper und Bootsmann gechartert ist. Zunächst geht es für eine Nacht nach Eckernförde, dann über Damp und Maasholm nach Kappeln und zurück nach Kiel. Jeder Tag beginnt um 7 Uhr. Frühsport ist angesagt: Joggen und Liegestütze. Danach geht es wieder an Bord zum Segeln. Das Essen wird gemeinsam vorbereitet, und neben dem Backschaftsdienst bleibt genug Zeit für Spiele und Bastelarbeiten.

Im Jahr 2008 haben die Rotaracter bundesweit Zeltcamps für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen. „Wir wollten das aufs Wasser übertragen“, sagt Kai Schlösser. So kam die Idee mit dem Segeltörn auf. Mittlerweile haben die Organisatoren als Träger der Aktion den Verein „Sail Nature“ mit Sitz in Tüttendorf gegründet. Rund 12 000 Euro kostet der Wochen-Trip, davon wird der Großteil aus Barspenden getragen, der Rest besteht aus Sachspenden, wie beispielsweise Gummistiefeln und Schlafsäcken für die Kinder oder Getränke für den Törn. Auch lokale Betriebe beteiligen sich daran. Der größte Teil der Barspenden stammt von den Rotary Clubs Eckernförde und Eckernförde – Dänischer Wohld.

Die Rotaracter suchen derweil noch Verstärkung. Jeder zwischen 18 und 30 Jahren kann Mitglied werden. Die Rotaracter treffen sich jeden 1., 3. und 5. Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Clubraum der Siegfried-Werft. Sie sammeln unter anderem über verschiedene Aktionen Spenden für soziale Zwecke. Auch für die Betreuung des Segeltörns werden noch Mitstreiter gesucht. Kai Schlösser: „In Schleswig-Holstein kann man Sonderurlaub beantragen. Das Land ersetzt den Verdienstausfall, um das Ehrenamt und die Jugendarbeit zu fördern.“ Wer Interesse hat, kann sich an carina.kruse@rotaract.de wenden.

