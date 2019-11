A-cappella-Musik aus vielen Epochen

Musikalische Vielfalt beim A-capella-Konzert des Rotary-Clubs in Altenholz

Avatar_shz von shz.de

11. November 2019, 14:45 Uhr

Altenholz | „Jede Gruppe war ein Highlight für sich“, so das Fazit von Organisatorin Jutta Johannsen zur 13. Auflage der A-cappella-Konzerte des Rotary Clubs Dänischer Wohld, das am Freitagabend im Eivind-Berggrav-Zentrum (EBZ) in Altenholz-Stift über die Bühne ging.

Die über 300 Besucher im ausverkauften EBZ werden ihr sicherlich zustimmen, wenn sie sagt, dass sowohl Repertoire als auch musikalische Qualität und Leidenschaft der Sängerinnen und Sänger der vier Gruppen aus Kiel und Umgebung die Zuhörer von der ersten bis zur letzten Minute begeisterten. Und das alles auch für einen guten Zweck. Denn wie üblich geht der Erlös des Abends, der komplett ehrenamtlich organisiert wird und bei dem die Musiker auf eine Gage verzichten, an verschiedene Jugendprojekte in der Region.

Den Auftakt machte in diesem Jahr die Gruppe „8erbahn“, die erstmals mit von der Partie war und das Publikum mit ruhigeren, aber dennoch rhythmischen Songs wie „Human“ von Rag`N`Bone Man oder „Mr. Blue Sky“ vom Electric Light Orchestra einstimmte.

Mit humorvoller Moderation und ebensolchen Darbietungen folgte die Gruppe „TonArt“. Ging es bei Reinhard Meys „Gute Nacht Freunde“, bei dem manch einer in Erinnerungen an seine Jugendzeit in den 1970er Jahren geschwelgt haben dürfte, eher ruhig zu, lief die Gruppe bei „The Drunken Sailor“ zur Höchstform auf. Mit kreisenden Rumflaschen, über deren wahren Inhalt das Publikum im Unklaren gelassen wurde, pantomimischem Segel setzen und einem kräftigen Rülpser als Abschluss, waren den Musikern die Lacher im Publikum sicher. Und auch mit Louis Armstrongs „What a Wonderful World“ überzeugte „TonArt“. Danach gab es eine weitere Premiere mit dem „Vokalkollektiv Nord“, welches seine Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch fünf Jahrhunderte nahm – das älteste Stück aus dem 17. Jahrhundert, das neueste von 2018.

Das Repertoire reichte vom orthodox-liturgischen Genre wie Sergei Rachmaninovs „Bogoroditse Devo“ über den 1961 für Elvis Presley geschriebenen Titel „Can’t help falling in love“ bis zum in Suaheli dargebotenen Stück „Baba Yetu“ (Vater unser) von Christopher Tin. Zum Abschluss kam die Formation „Multiple Voice“ zum Zuge. Mit Witz, Humor, sowie immer passender Mimik und Gestik hatten auch sie die Lacher der Zuhörer auf ihrer Seite.

Ging es bei der in etwas abgewandelter Form präsentierten Mozart-Sonate Nr. 11 von 1783 noch ruhig zu, änderte sich das schon bei Ennio Morricones „Spiel mir das Lied vom Tod“ und mündete in dem machohaft vorgetragenen Stück „Bratislover“, bei dem die Gruppe nahezu schauspielerisches Talent entwickelte, bevor das wieder ruhige, für A-cappella-Gruppen fast obligatorische Gänsehautstück „Halleluja“ von Leonard Cohen den Schlusspunkt des Konzerts setzte.

Die Konzertbesucher dankten den Musikern mit aufbrausendem Schlussapplaus und stehenden Ovationen.