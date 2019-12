Eckernförde : A-capella-Comedy-Gruppe „LaLeLu“ deckt die Wahrheit über Weihnachten auf

Die Comedian-Musiker treten am 6. Dezember in der Stadthalle auf.

von Arne Peters

04. Dezember 2019, 09:26 Uhr

Die A-cappella-Comedy-Gruppe „LaLeLu“ aus Hamburg ist am Freitag, 6. Dezember, um 20 Uhr in der Stadthalle zu Gast. Sie macht sich Gedanken: Was ist, wenn Papa vergisst, den Katzenkalender für Oma zu besorgen? Wenn man sich an Heiligabend ausgesperrt hat, während die Gans noch im Ofen schmort? Und wie nimmt man in drei Tagen dreizehn Kilo zu? LaLeLu deckt die Wahrheit über Weihnachten auf. Karten gibt es im Kunden-Center der Eckernförder Zeitung, Kieler Straße 55.