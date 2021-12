Nachspiel Corona-„Spaziergang“ : Warum der Eckernförder Ratsherr Michael Schories zwei Mal „Nazis raus!“ gerufen hat

Der Protest-"Spaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen am vergangenen Montag war friedlich. Es gab allerdings Zwischenrufe, die für Aufsehen gesorgt haben.

Eckernförde | Der Eckernförder Montags-„Spaziergang“ der 220 Protestler gegen die allgemeingültigen Corona-Schutzmaßnahmen am 20. Dezember in Eckernförde hat trotz des insgesamt störungsfreien und friedlichen Verlaufs ein Nachspiel. Grund sind Zwischenrufe „Nazis raus!“, die der Eckernförder Ratsherr der Fraktion Die Linke, Michael Schories, in die Menge gerufen ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.