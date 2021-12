Offene Corona-Impfaktion : Eckernförder Ulf Ratje impft wieder – diesmal auch Kinder und Booster nach drei Monaten

Am Sonnabend packt Dr. Ulf Ratje wieder die Spritzen aus. Dann beginnt um 10 Uhr die zweite offene Corona-Impfaktion in seiner Praxis in der Prinzenstraße 5. Diesmal werden auch Kinder ab fünf Jahren geimpft.

Eckernförde | Der Eckernförder Arzt Dr. Ulf Ratje lädt am Sonnabend, 18. Dezember, zwischen 10 und 14 Uhr zur nächsten offenen Corona-Impfaktion in seine Praxis in der Prinzenstraße 5 ein. Eingeladen sind alle, die eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung benötigen. Impfstoff ist ausreichend vorhanden. Weiterlesen: 100 Meter Warteschlange: Corona-Impfaktion von D...

