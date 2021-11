Neue Musik Eckernförde : „Ensemble Auditivvokal Dresden“ bestreitet den Auftakt zum Provinzlärmfestival

Gleich zwei Konzerte für Neue Musik gibt es in den kommenden Wochen: Das „Ensemble Auditivvokal Dresden“ macht den Auftakt zum Provinzlärm-Festival, das „Ensemble Reflexion K“ gibt sein letztes Konzert in diesem Jahr.

Eckernförde | Gleich zwei Konzerte für Neue Musik gibt es in den kommenden Wochen. Der Auftakt zum Provinzlärm-Festival findet am Sonnabend, 13. November, ab 20 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche statt. Weiterlesen: Zwei neue CDs mit Aufnahmen aus der St.-Nicolai-Kirche in Eckernförde Das Ensemble Auditivvokal Dresden kommt Dann sind die Sängerinnen und Sänger ...

