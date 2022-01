Hüttener Berge : Zwei Islandpferde sterben bei Unfall auf der A7 – sechs Verletzte

Womöglich aufgrund der Silvester-Knallerei gingen die beiden Islandponys durch und liefen auf die A7. Dort wurden sie von zwei Autos angefahren und tödlich verletzt.

Alt Duvenstedt | Bei einem schweren Unfall auf der A7 in Höhe des Rasthofes Hüttener Berge sind am Silvesterabend zwei Island-Pferde getötet und sechs Menschen leicht verletzt worden. Gegen 22.35 Uhr waren die Tiere von zwei Autofahrern angefahren worden und verstarben bei dem Unfall. Die insgesamt sechs Insassen in einem Skoda und einem Mercedes wurden leicht verl...

