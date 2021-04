Osdorf im Dänischen Wohld : So können Bürger jetzt bequem einen kostenlosen Coronatest machen

Ab Montag, 19. April, montags und freitags Tests im evangelischen Gemeindehaus. Probelauf am Freitag war erfolgreich.

Osdorf | Testen, testen testen. Eine weitere Möglichkeit, sich auf Corona testen zu lassen, besteht jetzt auch in Osdorf. Ab Montag, 19. April, geht das DRK-Corona-Testzentrum in Osdorf an den Start. Ab sofort können sich Bürger jeweils am Montag und Freitag in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr testen lassen. Damit es heute ohne Startschwierigkeiten los gehen kan...

