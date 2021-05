Eckernförde : Endlich Sonne: Eckernförde genießt ein herrliches Strandwochenende

Viele Besucher genossen die verkaufsoffenen Geschäfte in der Innenstadt und auch den Strand, der allerdings noch lange nicht so voll war wie im Hochsommer.

Eckernförde | Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad hat Eckernförde das erste warme und komplett trockene Wochenende in diesem Jahr erlebt. Viele Menschen steckten am Strand ihre Füße ins Wasser, nur wenige trauten sich aber ganz in das 10 Grad kalte Nass. Perfekt ließ es sich im Flachwasser aushalten, wo Matthias Guderion aus Mildstedt mit s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.