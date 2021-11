Corona-Schnelltest Eckernförde : Zu großer Verwaltungsaufwand: Labor Dr. Krause zieht seine Corona-Testmobile zurück

Labor-Verwaltung kann den vielen auferlegten Aufgaben nicht mehr nachkommen - Geschäftsführer Dr. Thomas Lorentz zieht die Notbremse und die Antigen-Testmobile aus der Fläche ab.

Eckernförde | Der Andrang beim Corona-Testmobil auf dem Exer in Eckernförde ist meist groß, doch ausgerechnet jetzt mitten in der vierten Welle und dem Aufbau neuer kostenloser Schnelltest-Kapazitäten (Bürgertests) hat das Labor Dr. Krause & Kollegen aus Kiel die Schließung seiner verbliebenen vier Testmobile im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Eckernförde, Gettorf, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.