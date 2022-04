Imland-Klinik Eckernförde : Zehn Hebammen aus Eckernförde verstärken die Geburtshilfe am UKSH in Kiel

Zehn Beleghebammen von der Imland-Klinik in Eckernförde verstärken die Geburtshilfe am UKSH in Kiel. Chefarzt Prof. Dr. Nicolai Maass freut sich über die Verstärkung und spricht von einer "Win-Win-Situation".

Eckernförde | Die Beleghebammen der von der Geschäftsführung der Imland-Klinik geschlossenen Geburtshilfe an der Imland-Klinik Eckernförde haben ihre Konsequenzen aus der Entwicklung gezogen und sich dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel angeschlossen. Das gab Hebamme Annkathrin Brien unserer Zeitung bekannt. Lesen Sie weiter: „Medizinisch n...

