Kreiskultur in Kosel mit Video : Wie sehen die Koseler ihre Gemeinde? Ein Film gibt Einblicke

Coronabedingt fand erst jetzt ein Workshop zur Kreiskultur statt. Dabei unterstützten Mitarbeiter vom Nordkolleg Rendsburg und Organisatorin Sandra Wierer lokale Akteure. Unter anderem wurde ein Kosel-Film vorgestellt.

Klaus-Dieter Tüxen | Mit dem ausgesprochen gelungenen Auftakt der künstlerischen Intervention „Ein Dorf - 1000 Worte“ hat der Kultur-Gedanke in der Gemeinde Kosel so richtig Fahrt aufgenommen. Bei guter Beteiligung und strahlendem Sonnenschein folgte nun der erste Workshop mit Präsenz. Dazu hatte das Nordkolleg Rendsburg am Wochenende mit dem „KreisKultur“-Team Johanna Hä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.