Tüttendorf/Wulfshagen : 13. Wohlder Markt lockt mit 105 Ausstellern

In adliger Atmosphäre der Gutsanlage Wulfshagen stöbern, Kunst und Kuchen genießen. Zutritt haben aufgrund der neuen Corona-Landesverordnung nur geimpfte, genesene oder getestete Besucher.

Tüttendorf/Wulfshagen | Auf dem Gutshausgelände in Wulfshagen findet am Wochenende, 28./29. August, der diesjährige 13. Wohlder Markt statt. 105 Aussteller haben ihre Teilnahme zugesagt. Im dritten Jahr in Folge arbeitet der Veranstalter Moritz Graf zu Reventlow mit der Agentur Eventzauber-Nord zusammen. Lesen Sie weiter: GUT WULFSHAGEN IN TÜTTENDORF: Entspanntes Stöbern ...

