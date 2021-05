Schwedeneck : 1,2 Millionen Euro für Barrierefreiheit am Kurstrand in Dänisch-Nienhof

Zum Gesamtprojekt gehören unter anderem der Neubau der bestehenden Treppe, ein Treppenlift, die barrierefreie Zuwegung und die Errichtung einer Strandplattform mit barrierefreiem Sanitärgebäude, DLRG-Unterkunft und Kiosk

Schwedeneck | Der Kurstrand an der Steilküste in Dänisch-Nienhof ist schon ein besonders schönes Fleckchen Erde. Wer ihn erreichen will, muss allerdings gut zu Fuß sein. Wer dagegen mit einem Kinderwagen oder Rollator unterwegs ist, oder gar auf einen Rollstuhl angewiesen ist, hat schlechte Karten: Steilküsten sind von Natur aus nicht barrierefrei. Lesen Sie auc...

