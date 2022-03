Rieseby : Wird die Lehrküche der Schleischule bald zur Mensa-Küche für Schüler und Kita-Kinder?

Gesundes Essen für Kinder – dazu fühlt sich Rieseby als Träger von Schule und Kita verpflichtet. Auf Antrag der WGR sollen Kosten für den Umbau der Lehrküche zur Mensa-Küche oder ein Lieferantenwechsel ermittelt werden.

Rieseby | Viele Schüler bleiben auch an den Nachmittagen an den Schulen, um an Angeboten der offenen Ganztagsschulen teilzunehmen. An der Schleischule Rieseby sind es 51 Kinder von etwas über 100 Schülern, die an solchen Angeboten teilnehmen. Schleischule und Schleikindergarten (unter einem Dach) bieten den Eltern an, ihre Kinder für optionale Mittagessen anzum...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.