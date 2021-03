Abstimmung übers Internet : Koseler St.-Laurentius-Kirche ist für die Wahl zur Kirche des Jahres nominiert

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (KiBa) ruft die Bürger zur Wahl im Internet auf.

Kosel | Im Januar 2020 kam die Koseler St.-Laurentius-Kirche in ganz Deutschland groß raus. Sie wurde zur Kirche des Monats der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (KiBa) gewählt. Nun ruft die Stiftung zur Wahl der Kirche des Jahres 2020 auf. Auch interessant: Start für 1,25 Mio Euro-Kirchensanierung in Kosel steht bevor Für d...

