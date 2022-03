Green Screen in Eckernförde : Halbzeit der Winterfilmreihe: Freitag wird ein Vogelparadies mitten in Europa gezeigt

Halbzeit der Winterfilmreihe: Am Freitag zeigt das Internationale Naturfilmfestival Green Screen einen Film von Max Meis und Christian Baumeister über ein Vogelparadies mitten in Europa.

Eckernförde | Das Internationale Naturfilmfestval Green Screen präsentiert am Freitag, 18. März, um 18.30 Uhr im Kommunalen Kino im „Haus“ in Eckernförde den dritten von sechs Filmen der diesjährigen Winterfilme. Der Film „Drehkreuz Rieselfelder - Vogelparadies im Herzen Europas“ von Max Meis und Christian Baumeister zeigt mitten in der deutschen Kulturlandschaft e...

