Wingfoil in St. Moritz : Eckernförder Linus Pünder wird bei der Europameisterschaft in der Schweiz Vierter

xxx

St. Moritz | Es lief richtig gut für den Eckernförder Linus Pünder bei den European Championship 2021 in St. Moritz. In der Schweiz kam die europäische Elite zusammen um in der Disziplin Race seine Besten zu ermitteln. Pünder hatte im Vorwege zwar gehofft, oben in der Ergebnisliste vertreten zu sein, dass es am Ende aber der vierte Platz wurde, war dann schon eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.