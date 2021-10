Nächtliches Großfeuer Windeby : Brandstiftung: 300 Stroh- und Heurundballen stehen lichterloh in Flammen – nur wenig entfernt vom Stall

In der Nacht zu Sonnabend, 2. Oktober, brannte ein großer Berg an Stroh und Heu auf einem Bauernhof in Frohsein ab. Sechs Feuerwehren aus der Region bildeten im Pendelverkehr eine Löschkette. Die Polizei sucht Zeugen.

Windeby | Noch immer steigt vereinzelt Rauch aus den verkohlten Überresten auf. Landwirt Klaus-Peter Haß schaut sich die Stelle noch einmal an, wo bis vor kurzem 240 Strohrundballen und 60 Heurundballen lagerten. Aufeinandergestapelt ergaben sie einen hohen Berg, überdeckt war dieser von einem grünen Flies. Lesen Sie mehr: NÄCHTLICHES GROSSFEUER WINDEBY: 200...

