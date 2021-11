„Gazastreifen“ Eckernförde : Wegen Corona: Aus für Kultkneipe „Utgard“ – Gebäude steht zum Verkauf

Hier haben ganze Generationen von Gästen gefeiert: Das „Utgard“ in der Gaehtjestraße wird nicht wieder aufmachen. Der Betreiber ist insolvent, das Gebäude soll verkauft werden.

Eckernförde | Es ist das bittere Ende einer Kultkneipe: Das „Utgard“ am sogenannten Gazastreifen in der Gaehtjestraße hat seit eineinhalb Jahren geschlossen und wird wohl auch nicht wieder öffnen. Lesen Sie auch: Stille am „Gaza-Streifen“ – nur das „Eichhörnchen“ hat geöffnet Corona hat mir das Genick gebrochen. Kneipenwirt Christoph Hoyer blutet das Her...

