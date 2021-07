Mittelalter lebt wieder auf : Wikinger- und Ritterlager zum Mitmachen: Großer Andrang in Damp

Über 4000 Besucher kamen allein am Sonnabend ins große Mittelalterlager an den Damper Strand. Vor allem die Kinder hatten ihren großen Spaß mit Gauklern, Handwerkern, Musikern, Spielen und Mitmachaktionen.

Damp | „Wie man weiß, beginnt das Mittelalter in Kiel und endet an der dänischen Grenze. Also seid ihr hier mittendrin“, weiß Gaukler Orlando von Godenhaven zu berichten und verzaubert dabei Nüsse, Stinktiere und zahlreiche Kinder, die aus dem Lachen gar nicht mehr herauskommen. Das Wikingerspektakel im Urlaubsresort Dampland lässt daran wahrlich keinen Zwei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.