Die Geschäfte öffnen wieder : Eckernförder Einzelhandel fiebert nach dem Corona-Lockdown dem Neustart entgegen

Wiedereröffnung: Die Eckernförder Geschäfte rüsten sich für den Neustart am kommenden Montag.

Eckernförde | Der Eckernförder Einzelhandel rüstet sich für den Neustart am kommenden Montag. Nach fast dreimonatigem Lockdown rechnen die Händler mit einem Kundenansturm: Endlich wieder einkaufen wie im richtigen Leben und nicht in der anonymen digitalen Verkaufswelt. Lesen Sie weiter: Stürmische Zeiten für den Einzelhandel in Eckernförde: Umsatzverluste zehren...

