„Vitronic PoliScan FM1“: : Mobiles Blitzgerät des Kreises wartet in der 30-er Zone Reeperbahn auf Temposünder

Seit Donnerstag wird in der Tempo-30-Zone der Reeperbahn geblitzt. Die 150.000 Euro teure mobile Anlage des Kreises kontrolliert beide Fahrbahnen.

Eckernförde | In Eckernförde fand im Dezember 2019 die Generalprobe statt, in Eckernförde gibt es nun auch die Premiere, allerdings mit einem anderen Modell und nicht am Sandkrug: Eine, auf die die Autofahrer sicher gerne hätten verzichten können, aber der neue „Vitronic PoliScan FM1“ des Kreises Rendsburg-Eckernförde muss seine hohen Investitionskosten von 150.000 ...

