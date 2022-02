Winterstürme Hüttener Berge : Umgestürzte Bäume: Förster Rainer Mertens hat im Wald alle Hände voll zu tun

Für den Landesforst in den Hüttener Bergen und im Dänischen Wohld hat Rainer Mertens nur wenige Schäden festgestellt. Dennoch ist weiterhin Vorsicht geboten. Besucher sollten die Wälder weiterhin noch meiden.

Brekendorf | Vier Stürme in knapp drei Wochen: In Schleswig-Holstein haben orkanartige Windböen zuletzt für mächtig Wirbel und Verwüstung gesorgt. Ordentlich gezittert haben auch die Förster im Altkreis Eckernförde, die bereits im Vorfeld mit schweren Sturmschäden in ihren Wäldern gerechnet haben. Weiterlesen: Sturmbilanz im Altkreis Eckernförde: Umgestürzte Bä...

