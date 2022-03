St.-Nicolai-Kirche Eckernförde : Veranstaltungsreihe „Eckernförder Mystik“: Nahtod-Erfahrungen im Thomasevangelium

In der St.-Nicolai-Kirche in Eckernförde geht es am Sonntag um Nahtod-Erfahrungen unter dem Titel „Wir sind aus dem Licht gekommen …“. Zwei Theologen und ein Professor vermitteln das Thema.

Eckernförde | Die Kirchengemeinde St. Nicolai Eckernförde lädt am Sonntag, 6. März, um 18 Uhr zu einer weiteren Veranstaltung der „Eckernförder Mystik“ in die St.-Nicolai-Kirche ein. Thema diesmal: „Wir sind aus dem Licht gekommen …“ – Nahtod-Erfahrungen, das Thomasevangelium und die Anfänge christlicher Mystik. Die Leitung haben Edzard Siemens (Pastor i.R. Borby /...

