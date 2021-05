Groß Wittensee : Wassersportclub verschiebt wegen Corona den Regattastart erneut

Der für dieses Wochenende, 15./16. Mai, geplante Regattaauftakt wird in den Juni verlegt.

Groß Wittensee | Erneut muss der Wassersportclub am Wittensee (WSCW) den Regattaauftakt verschieben – die an diesem Wochenende,15./16. Mai, geplante Jugendregatta für Optimisten- und Feva-Jollen wird nach Auskunft des Clubs verschoben. Lesen Sie mehr: Der Wassersport-Club am Wittensee muss Saisonauftakt verschieben Lange hatte der Vorstand mit der Entscheidung g...

