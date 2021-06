Stollergrund : Traditionssegler „Carmelan“ droht zu sinken – Seenotretter helfen in letzter Sekunde

Ein plötzlicher Wassereinbruch in den Bug des Traditionsseglers „Carmelan“ wäre fast das Ende für das Schiff gewesen. Seenotretter und Bundespolizei brauchten fünf Lenzpumpen, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Schwedeneck | Aus noch unbekannter Ursache ist am Freitagvormittag in der Eckernförder Bucht ein Traditionssegler plötzlich leckgeschlagen. Mit Bordmitteln konnte der starke Wassereinbruch nicht gestoppt werden. Dies gelang erst den Seenotrettern aus Laboe und Olpenitz in Zusammenarbeit mit dem Bundespolizeischiff „Bayreuth“. Mit den Seenotrettungskreuzern „Berlin“...

