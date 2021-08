Flutkatastrophe an der Ahr : So hat der Waabser Matthias Gronwald das Hochwasser erlebt

Eine Woche lang war der zweite Vorsitzende des SV Schwansen in Bad Neuenahr-Ahrweiler und hat der Familie seines Bruders geholfen. Ihr gemeinsames Elternhaus wurde von der Flutwelle überschwemmt und beschädigt.

Waabs | „Es war viel schlimmer, als ich es mir vorstellen konnte“, berichtet Matthias Gronwald. Der 64-jährige Waabser stammt aus Bad Neuenahr und hat dort Familie. Als er am Abend den verheerenden Überflutungen an der Ahr in den Medien erfuhr, da konnte er seinen Bruder Armin und dessen Frau in seinem Elternhaus nicht erreichen. Er konnte niemanden in der St...

