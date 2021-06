Vandalismus in Waabs : Unbekannte reißen Flaggenmast vom DLRG-Turm und Schilder aus der Erde

Vermutlich über 1000 Euro Schaden und viel unnötige Arbeit für die Gemeindearbeiter verursachten Unbekannte, die vermutlich in der Nacht vom 23. auf 24. Juni in Langholz und Kleinwaabs am Strand randalierten.

Waabs | Mit roher Gewalt haben Unbekannte in Langholz den Wachturm der DLRG beschädigt. Ein Flaggenmast, kombiniert mit einer Funkantenne, war vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23. auf 24. Juni) abgerissen worden. Von weiteren Verschmutzungen mit Fäkalien und Vandalismus an den Sanitäranlagen und am Wanderweg in Kleinwaabs und Langholz beri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.