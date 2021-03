Tourismus in Corona-Zeiten : Lob für Bürgermeister Jörg Sibbel wegen der Bewerbung Eckernfördes als Modellregion

Sollte Eckernförde als Modellregion ausgewählt werden, könnte der Tourismus vielleicht am 19. April wieder starten.

Eckernförde | Wenn es klappen sollte, könnte in Eckernförde der Tourismus früher losgehen als in anderen Städten: Die Stadt hat sich beim Wirtschaftsministerium als touristische Modellregion in Pandemiezeiten beworben. Sollte sie ausgewählt werden, würde die Gastronomie – auch die Innengastronomie – vielleicht schon am 19. April wieder öffnen, ebenso könnten dann wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.