Eckernförde : „Vote4Me“: Greenpeace lädt zum Klimadialog ein

Die Aktion am 6. September von 12 bis 17 Uhr auf dem Rathausmarkt ist Teil der Tour „Vote4me – Wähl für mich“. Besucher können rund um das Thema Klima Fragen stellen und Fotos mit den Aktivisten machen.

Eckernförde | In 50 deutschen Städten will die Organisation Greenpeace mit den Menschen in den Dialog kommen – und dabei die Grenzen von Generationen durchbrechen. „Die verheerenden Extremwetter der jüngsten Vergangenheit zeigen deutlich, worauf sich gerade junge Menschen und ihre Kinder in einer ungebremsten Klimakrise einstellen müssen“, heißt es in der Pressemit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.