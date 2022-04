Bürgermeisterwahl Eckernförde : Wer überzeugt am meisten: Jenny Kannengießer, Iris Ploog, Klaus Sälzer oder Christoph Schleusener?

Vorstellung der vier Bürgermeisterkandidaten am 21. April in der Stadthalle - wer überzeugt am meisten: Jenny Kannengießer, Iris Ploog, Klaus Sälzer oder Christoph Schleusener?

Eckernförde | In viereinhalb Wochen haben alle Ecker...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.