Eckernförde : Anwohnerflohmarkt in Wiesenredder, Am Eichberg und Brookhörn bringt Nachbarn zusammen

Die Keller waren voll und so wurde ein erster Vorgarten- und Garagenflohmarkt in den Straßen Brookhörn, Wiesenredder und Am Eichberg zum vollen Erfolg

Eckernförde | Das war eine gute Idee, die Ralf Diez ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.