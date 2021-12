Bürgermeister Jörg Sibbel : Willers-Jessen-Schule wird neue Impfstelle des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde richtet ab Januar neben der Impfstelle in Büdelsdorf auch ein Impfzentrum in Eckernförde ein. Das gab Bürgermeister Jörg Sibbel in der Ratsversammlung bekannt.

Eckernförde | Eckernförde bekommt ab Januar 2022 ein Impfzentrum. Das gab Bürgermeister Jörg Sibbel am Donnerstagabend in der Ratsversammlung bekannt. Man sei mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde überein gekommen, dass neben dem Impfzentrum in Büdelsdorf ab Anfang Januar auch in Eckernförde eine Impftstelle, wie der neue Terminus heißt, eröffnet wird. Diese wird im ...

