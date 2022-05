Geschwindigkeitskontrollen : Polizei: Biker viel zu schnell auf der L26 bei Waabs und Hohenstein

An zwei Sonnabenden kontrollierte die Polizei das Tempo auf der Waabser Mühlenstraße und der L26 bei Hohenstein. Schnellster Biker war mit 118 Stundenkilometer statt 60 unterwegs - Fahrverbot und 480 Euro Bußgeld.

Waabs | Zahlreiche Beschwerden bei der Polizei über zu schnelle Motorradfahrer veranlassten das Polizeibezirksrevier Rendsburg in der Mühlenstraße in Waabs eine Geschwindigkeitskontrolle vorzunehmen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei am Sonnabend, 21. Mai, 172 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, obwohl zur Kontrollzeit auf der L26 die groß angelegte Ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.