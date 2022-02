Viel Regen in kurzer Zeit : Deshalb bereitet der viele Niederschlag Landwirten in Schwansen große Sorgen

Die Stürme der letzten drei Wochen brachten auch viel Niederschlag nach Schwansen. Viele Felder haben sich in Seen verwandelt. Landwirt Rudolf von Spreckelsen rechnet mit Schäden auf rund fünf Prozent seiner Flächen.

Holzdorf | Seit rund drei Wochen regnet es. Der Abfluss des Niederschlagswassers über Drainagen, Gräben und Auen in Schlei und Ostsee stockt. Vor Durchlässen staut sich das Wasser. In vielen Senken auf Äckern und Grünland bilden sich Seen. In einzelnen Bereichen stehen Jungpflanzen unter zig Zentimetern Wasser. „Das wird Schäden hinterlassen“, davon ist Landwirt...

