Motorradfahrer verunglückt : Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen Holtsee und Altenhof

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch verunglückt. Zwei Kraftfahrer, die Erste Hilfe geleistet haben, werden als Zeugen gesucht. Aber auch weitere Zeugen können sich gern melden.

Eckernförde | Am 22. September kam es gegen 17.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K14, bei dem ein 35 Jahre alter Motorradfahrer und seine 30-jährige Mitfahrerin schwer verletzt wurden. Der Motorradfahrer befuhr die K14 aus Richtung Holtsee kommend in Richtung Altenhof und Eckernförde. An der Einmündung Hohenlieth-Striejord kam es zu einem Zusammenstoß...

